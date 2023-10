Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter dank Zinsfantasie

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt zwei guten Börsentagen hat sich die Erholung an den US-Aktienmärkten am Dienstag fortgesetzt. Angetrieben wurden die Kurse von der Hoffnung, dass der Reigen der Zinserhöhungen in den USA ein Ende finden könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,40 Prozent auf 33 739,30 Zähler. Es war der dritte Tag in Folge mit Kursgewinnen. In der vergangenen Woche war der Dow noch auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten gefallen.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,52 Prozent auf 4358,24 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte NASDAQ 100 legte um 0,56 Prozent auf 15 131,52 Zähler zu./bek/he