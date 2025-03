Aktien New York Schluss: Erholung - Hoffen auf Einigung im Zollstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada hat die US-Börsen am Mittwoch auf Erholungskurs geschickt. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte eine schnelle Einigung im Zollstreit mit seinen Nachbarländern und wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada avisiert. Man werde sich wahrscheinlich "in der Mitte" treffen und das Ergebnis wohl schon am Mittwoch bekanntgeben, sagte der Minister. Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Ländern waren erst jüngst in Kraft getreten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,14 Prozent auf 43.006,59 Punkte, nachdem er am Dienstag auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar abgesackt war. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,12 Prozent auf 5.842,63 Punkte. Für den technologielastigen Index NASDAQ 100 ging es um 1,36 Prozent auf 20.628,46 Punkte nach oben. Dieser war tags zuvor zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit November vergangenen Jahres gefallen./la/ngu