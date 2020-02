Aktien New York Schluss: Erholung - Tesla-Aktie im Höhenrausch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse an der Wall Street haben sich zum Wochenbeginn etwas erholt. Der Dow Jones Index (Dow Jones 30 Industrial), der in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht war, legte am Montag um 0,51 Prozent auf 28 399,81 Punkte zu. Für Aufsehen sorgte derweil erneut die Tesla-Aktie mit einem Kursanstieg von rund 20 Prozent.

Unterstützung für die Börsen kam aus China: Die Notenbank greift dem Finanzsystem des Landes wegen der Coronavirus-Krise neben einer Geldspritze auch mit einer begrenzten Zinssenkung unter die Arme. Analysten hatten einen solchen Schritt zuletzt für wahrscheinlich gehalten angesichts der absehbar schweren Folgen der Epidemie für die Wirtschaft Chinas.

Der marktbreite S&P 500 rückte daraufhin um 0,73 Prozent auf 3248,92 Zähler vor. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es mit plus 1,50 Prozent auf 9126,23 Punkte stärker nach oben, der Index etablierte sich wieder über der 9000er Marke.