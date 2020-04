Aktien New York Schluss: Erholungsgewinne nach Ölpreis-Crash

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach zwei verlustreichen Tagen wieder zugelegt. Auftrieb gab vor allem die deutliche Erholung am Ölmarkt, denn dort stiegen die Risikoprämien. Eine Drohung des US-Präsidenten in Richtung des ölreichen Iran war der Auslöser. Donald Trump twitterte nach einem Zwischenfall auf offener See, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Die neu erwachte Risikofreude der Anleger stützten zudem positive Nachrichten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Tag mit einem Aufschlag von 1,99 Prozent auf 23 475,82 Punkte. Damit erholte sich der US-Leitindex etwas von seinen deutlichen Verlusten der vergangenen zwei Handelstage. Der marktbreite S&P 500 stieg zur Wochenmitte um 2,29 Prozent auf 2799,31 Zähler und der NASDAQ 100 rückte um 3,11 Prozent auf 8664,64 Punkte vor.

In der Corona-Krise hofft die ganze Welt weiter auf Hilfe durch Medikamente und Impfstoffe. Zu letzterem gab es erfreuliche Nachrichten über die Zulassung für eine klinische Studie in Deutschland und womöglich bald auch in den USA. Darüber hinaus gewann zudem die Berichtssaison an Schwung./ck/he