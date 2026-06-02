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Aktien New York Schluss: Erneut Rekorde - zwischen KI-Euphorie und Iran-Skepsis

01.06.26 22:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51.078,9 PKT 46,4 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach an ihre Rekordserie angeknüpft. Zuerst war es der Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Bestmarke erreichte. Andere Indizes folgten spätestens, als US-Präsident Donald Trump die zwischenzeitlichen Sorgen zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA über ein Kriegsende einstellen könnte.

Aufgrund der Hängepartie in den Iran-Gesprächen blieben die Kursgewinne aber zumeist moderaten Ausmaßes. Der Dow (Dow Jones Industrial) mühte sich zu einem Plus von 0,09 Prozent auf 51.078,88 Punkte, während der technologielastige NASDAQ 100 um 0,60 Prozent auf 30.513,86 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg um 0,26 Prozent auf 7.599,96 Punkten seinen achten positiven Handelstag in Folge.

In den Verhandlungen gab es zunächst wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem hieß es zwischenzeitlich, der Iran wolle den Austausch aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon einstellen. Trump kündigte später aber an, die Gespräche gingen in "schnellem Tempo" weiter und die Hisbollah-Miliz sowie Israel würden im Libanon auf weitere Angriffe verzichten./tih/he

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