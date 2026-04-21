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Aktien New York Schluss: Etwas belastet von neuen Sorgen um Nahost-Krieg

20.04.26 22:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.404,4 PKT -64,1 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.109,1 PKT -16,9 PKT -0,24%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des NASDAQ 100 sind die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war.

Der marktbreite S&P 500 gab letztlich um 0,24 Prozent auf 7.109,14 Punkte nach, während sich der stark auf Technologiewerte konzentrierte Nasdaq 100 0,31 Prozent schwächer bei 26.590,34 Zählern zeigte. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial erlitt mit 49.442,56 Punkten aber nur einen hauchdünnen Abschlag. Er war zuletzt weniger dynamisch gestiegen und ohne Rekorde geblieben.

Es ist weiterhin offen, ob und wann es eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran geben wird. Eine von den US-Streitkräften beibehaltene Blockade für iranische Schiffe wurde von iranischer Seite als Hindernis bezeichnet. Trump machte in diesem Punkt klar, an der Sperrung festhalten zu wollen, bis es eine Einigung gibt. Er bezeichnete eine Verlängerung der Waffenruhe ohne einen Deal als "sehr unwahrscheinlich."/tih/he

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