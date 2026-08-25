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Aktien New York Schluss: Etwas erholt dank Ölpreisen und Anleiherenditen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen NVIDIA-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,30 Prozent fester mit 53.577,40 Punkten aus dem Handel. Damit knüpfte er an seine moderaten Vortagsgewinne an.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,32 Prozent auf 7.677,28 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,64 Prozent auf 29.209,23 Zähler. Zum Wochenstart hatten beide Indizes noch nachgegeben - insbesondere das Tech-Börsenbarometer, welches nun vom starken Chipsektor profitierte./gl/he

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