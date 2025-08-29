Aktien New York Schluss: Etwas höher - Nvidia im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine durchwachsene Reaktion auf den Quartalsbericht von NVIDIA hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Vage Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte, paarte sich mit einem Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufrieden stellen konnte.

Die Nvidia-Aktie selbst scheiterte knapp an einem Rekordhoch und schloss 0,8 Prozent tiefer. Dennoch hatten die Tech-Werte in der Breite die Nase vorn, ihr Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,58 Prozent auf 23.703,45 Punkte zu. Abgesehen von Nvidia und Tesla bewegten sich die übrigen fünf der sieben geläufigen Technologie-Riesen allesamt im Plus - allen voran Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit etwa zwei Prozent.

Der marktbreite S&P 500 schloss 0,32 Prozent höher bei 6.501,86 Punkten. Das Leitbarometer der Wall Street, der Dow Jones Industrial, gewann 0,16 Prozent auf 45.636,90 Zähler./tih/he