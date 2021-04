Aktien New York Schluss: Fest - Dow wieder über 34 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen sind die Kurse an den wichtigsten US-Aktienbörsen zur Wochenmitte wieder gestiegen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Handel am Mittwoch knapp unter seinem Tageshoch wieder über 34 000 Punkten. Die anfängliche Vorsicht der Anleger wich zusehends. "Die Börsen scheinen einen Boden bilden zu wollen", formulierte es Axi-Marktstratege Stephen Innes.

Letztlich ging das Wall-Street-Barometer Dow 0,93 Prozent höher auf 34 137,31 Punkte aus dem Tag. Am Freitag war es zeitweise bis auf 34 256 Punkte geklettert und hatte so einen Höchststand erreicht. Die folgenden zwei Handelstage hatten Anleger dann erst einmal Gewinne mitgenommen.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch ebenfalls um 0,93 Prozent, was einen Stand von 4173,42 Zählern bedeutete. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) rückte um 0,91 Prozent auf 13 935,15 Punkte vor./ck/he