Aktien New York Schluss: Freude über mögliche Handelsgespräche verpufft

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anfängliche Freude an der Wall Street über eine mögliche Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit war am Mittwoch nur von kurzer Dauer. Zum Schluss behauptete der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) einen mickrigen Gewinn von 0,11 Prozent auf 25 998,92 Punkte.

Damit notierte er ungefähr wieder auf dem Niveau vor dem Bericht des "Wall Street Journal", wonach die USA eine neue Gesprächsrunde zum Handel mit China vorschlagen. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed (Beige Book) ließ das Börsenbarometer kalt.

Ähnlich sah es bei den anderen US-Indizes aus: Der marktbreite S&P 500 ging 0,04 Prozent höher bei 2888,92 Punkten aus dem Handel, während der technologielastige NASDAQ 100 0,26 Prozent auf 7488,07 Zähler verlor./gl/men