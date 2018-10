Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt vor Zahlenflut

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es für die Standardwerte-Indizes zu Beginn einer Woche mit vielen Geschäftszahlen bergab ging, legten die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,50 Prozent im Minus bei 25 317,41 Punkten und der marktbreite S&P 500 gab um 0,43 Prozent auf 2755,88 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte hingegen ein Plus von 0,48 Prozent auf 7141,21 Zähler./gl/he