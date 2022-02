Aktien New York Schluss: Gewinne - Anleger fassen neuen Mut

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben am Dienstag nach den jüngsten Rückschlägen neuen Mut gefasst. Auf einen uneinheitlichen Handelsstart an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq folgten schließlich deutliche Gewinne. Am Markt sprachen Börsianer von einem zunehmenden Vertrauen der Anleger in das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten.

Der Leitindex Dow (Dow Jones 30 Industrial) baute seine frühen Gewinne aus und schloss mit plus 1,06 Prozent auf 35 462,78 Punkte knapp unter seinem Tageshoch. Der S&P 500 gewann nach einem anfangs kaum veränderten Verlauf 0,84 Prozent auf 4521,54 Punkte. Der NASDAQ 100, der etwas schwächer gestartet war, legte sogar um 1,21 Prozent auf 14747,03 Punkte zu.

Dennoch bleibt die Stimmung vor allem in der Tech-Branche weiter angeschlagen, auch wenn sich der Auswahlindex von seinem vor rund zwei Wochen erreichten Sechsmonatstief und einem Verlust von 16 Prozent seit Jahresbeginn bis zum 24. Januar wieder stabilisiert hat. Das liegt insbesondere an der im März wohl anstehenden Zinswende. Die Erwartungen der Marktteilnehmer sind wegen der hohen Inflation, was das Tempo des weiteren Straffungskurses der US-Notenbank betrifft, kräftig gestiegen. Zudem hatten Anlegerlieblinge wie der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und PayPal für herbe Ernüchterung gesorgt./ck/he