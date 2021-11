Aktien New York Schluss: Gewinne - Anleger schütteln Inflationssorgen ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei abwärts gerichteten Handelstagen hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wettgemacht. Der Fokus der Anleger rückte an der Wall Street etwas ab vom Thema Inflation und es herrschte wieder mehr Optimismus für Aktienwerte vor allem im Technologiesektor.

Der Dow ging 0,50 Prozent höher bei 36 100,31 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht verlor er damit 0,6 Prozent. Das am Montag erreichte Rekordhoch bei knapp unter 36 566 Zählern bleibt in Reichweite.

Die anderen bedeutenden New Yorker Indizes zeigten sich am Freitag noch etwas schwungvoller: Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,72 Prozent auf 4682,85 Punkte vor. Der technologielastige NASDAQ 100 toppte dies mit einem Anstieg um 1,04 Prozent auf 16 199,89 Zähler./tih/he