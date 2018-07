Aktien New York Schluss: Gewinne - Kursrekorde bei Facebook, Amazon & Co

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung breit gemacht. Das galt vor allem an der Technologiebörse Nasdaq, wo die Kurse wachstumsstarker Unternehmen wie Facebook, Amazon und der Google-Holding Alphabet (Alphabet C (ex Google)) sämtlich neue Rekordstände meldeten.

Der NASDAQ 100 Index rückte um 0,63 Prozent auf 7403,89 Punkte vor und damit ebenfalls auf ein Rekordhoch. Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank sprach mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen von hohen Erwartungen der Investoren. Diese rechneten mit "hervorragenden Geschäften" großer Technologiekonzerne.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,22 Prozent auf 25 119,89 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch leicht nachgegeben hatte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,40 Prozent auf 2809,55 Punkte zu./bek/jha/