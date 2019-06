Aktien New York Schluss: Gewinne nach Einigung im Zollstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit haben die wichtigsten US-Aktienindizes den Handel am Montag höher beendet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,30 Prozent auf 26 062,68 Punkte zu, notierte damit aber deutlich unter seinem Tageshoch bei knapp 26 211 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte am Ende noch um 0,47 Prozent auf 2886,73 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 1,14 Prozent auf 7501,93 Zähler.

Auch an den asiatischen und den am Pfingstmontag geöffneten europäischen Börsen hatten die Pluszeichen überwogen. In Deutschland können Anleger erst am Dienstag agieren./he