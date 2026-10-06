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Aktien New York Schluss: Gewinne - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
27,599.79 USD 122.48 USD 0.45 %
News | Analysen
S&P 500
7,818.93 USD 44.98 USD 0.58 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und NASDAQ 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Marktbeobachtern zufolge setzen immer mehr Anleger darauf, dass die heimischen Unternehmen die Herausforderungen durch die nach wie vor hohen Energiekosten und Zinssätze bewältigen können. Die im frühen Handel gesunkenen Ölpreise verliehen zunächst Rückenwind, drehten im späteren Handelsverlauf jedoch wieder etwas ins Plus.

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Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent höher bei 51.521,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm im Verlauf ein Rekordhoch bei fast 7.845 Zählern und gewann letztlich 0,58 Prozent auf 7.818,93 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte zwischenzeitlich ebenfalls eine weitere Bestmarke und stieg am Ende um 0,48 Prozent auf 31.224,47 Punkte. Das Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./edh/he

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