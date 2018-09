Aktien New York Schluss: Gewinne schmelzen deutlich zusammen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne an der Wall Street ins Ziel retten können. Einen Tag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der zunächst negativ aufgenommen worden war, und nach drei Verlusttagen in Folge zeigten sich die Anleger erst einmal in Kauflaune. Diese ließ in den letzten Handelsstunden aber sichtbar nach.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) behauptete zum Schluss einen Kurszuwachs von 0,21 Prozent auf 26 439,93 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der New Yorker Leitindex noch Rekordstände verzeichnet. Ähnlich wie ihm erging es am Donnerstag dem marktbreiten S&P 500, der sich 0,28 Prozent fester bei 2914,00 Punkten verabschiedete. Beim technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 hielt die schon zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung an: Er gewann letztlich weitere 0,88 Prozent auf 7629,57 Zähler./gl/he