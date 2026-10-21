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Aktien New York Schluss: Gewinne - SpaceX mildert KI-Bedenken

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NASDAQ Composite Index
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News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Zum Börsenschluss gewann der Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 1,13 Prozent auf 29.822,52 Punkte, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war.

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"SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING.

Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow Jones Industrial zog am Mittwoch um weitere 0,69 Prozent auf 52.856,09 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,58 Prozent auf 7.757,17 Punkte zu./ajx/he

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