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Aktien New York Schluss: Gewinne zum Wochenstart - Ölpreise sinken

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Straße von Hormus vorantreiben.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 51.267,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 7.773,95 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um 0,87 Prozent auf 31.076,44 Punkte.

Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf US-Beamte berichtete, haben sich hochrangige US-Kabinettsmitglieder vergangene Woche in Camp David getroffen, um die nächsten Schritte im Iran-Krieg und im Jemen-Konflikt zu besprechen. Iranische Staatsmedien berichteten unterdessen, dass der Innenminister des Landes am Montag zu Gesprächen nach Katar aufgebrochen sei./edh/he

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