Aktien New York Schluss: Gewinnmitnahmen vor allem bei Technologiewerten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordrally an den New Yorker Börsen haben die Anleger am Dienstag Kasse gemacht. Zu Wochenbeginn hatte es sich schon abgezeichnet, dass die Anleger vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und den Auftritten des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress in die Defensive gehen. Nun verstärkte sich die Bewegung.

Am Markt hieß es außerdem, die Sorge vor überzogenen Bewertungen im Technologiesektor werde größer. Dies sorgte an der Nasdaq-Börse für verstärkte Gewinnmitnahmen, die den Auswahlindex NASDAQ 100 mit 1,80 Prozent auf 17 897,87 Punkte auf Talfahrt schickten. Seit dem Oktober-Tief hatte er bis zu 30 Prozent zugelegt.

Auch an der Wall Street und dem breiten US-Markt zogen sich die Anleger vorerst zurück. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank um 1,04 Prozent auf 38 585,19 Punkte. Der marktbreit gefasste S&P 500 verlor 1,02 Prozent auf 5078,65 Zähler./tih/jha/