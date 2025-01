Aktien New York Schluss: Gute Stimmung vor Amtseinführung Trumps

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Amtseinführung von Donald Trump als nächsten US-Präsidenten haben sich die New Yorker Börsen am Freitag stark ins Wochenende verabschiedet. Anleger sind nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt und auch hinsichtlich der Zinsaussichten optimistisch. Eine im Dezember unerwartet stark gestiegene Industrieproduktion stand den Zinssenkungshoffnungen am Freitag nicht entgegen. Seit den positiv aufgenommenen Inflationsdaten vor zwei Tagen hat der Druck auf die Renditen am Anleihemarkt merklich nachgelassen.

Der marktbreite S&P 500 kletterte am Freitag wieder über die runde Marke von 6.000 Punkten und blieb am Ende des Tages mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 5.996,66 Zähler nur knapp darunter. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,78 Prozent auf 43.487,83 Punkte zu. Noch besser sah es für den technologielastigen NASDAQ 100 mit plus 1,66 Prozent auf 21.441,16 Punkte aus.

Die Wochenbilanz kann sich sehen lassen: Der Dow gewann 3,7 Prozent, der S&P 500 2,9 Prozent und der Nasdaq 100-Index 2,8 Prozent./ajx/zb