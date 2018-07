Aktien New York Schluss: Gute Unternehmenszahlen hieven Dow wieder ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank guter Unternehmensnachrichten hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Dienstag wieder in die Gewinnspur zurückgefunden. Die beiden wichtigsten Technologiewerte-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) hatten im Handelsverlauf sogar Rekordhochs erklommen. Für Begeisterung sorgten insbesondere die Geschäftszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet C (ex Google)).

Der Dow beendete eine dreitägige Verschnaufpause und stieg um 0,79 Prozent auf 25 241,94 Punkte. Damit bewegt er sich wieder auf dem Niveau von Mitte Juni. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 2820,40 Punkte nach oben.

Der Nasdaq 100 schloss 0,47 Prozent höher bei 7406,25 Punkten. Sein Rekordhoch liegt nun bei knapp 7476 Punkten./la/he