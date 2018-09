Aktien New York Schluss: Indizes reagieren negativ auf US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch letztlich nicht vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed profitiert. Nachdem sie zunächst ihre moderaten Gewinne etwas ausgebaut hatte, machte sich Ernüchterung breit, die letztlich sogar in Kursverluste mündete.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,40 Prozent tiefer bei 26 385,28 Punkten. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der sich mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 2905,97 Punkten aus dem Handel verabschiedete. Beide Indizes hatten zuletzt ihrer vorangegangenen Rekordjagd etwas Tribut gezollt.Der jüngst schon robustere Technologiewerte-Index NASDAQ 100 schloss am Mittwoch prozentual unverändert bei 7563,09 Zählern./gl/he