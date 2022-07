Aktien New York Schluss: Indizes schwächeln am Ende einer starken Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer starken Börsenwoche haben die Anleger am Freitag an den US-Börsen Gewinne mitgenommen. Nach einer besonders ausgeprägten Erholung galt dies vor allem für den Technologiesektor, wie der NASDAQ 100 mit einem Rücksetzer um 1,77 Prozent auf 12 396,47 Zähler zeigte. Ein Kurssturz beim App-Anbieter Snap sorgte dort bei Internetwerten für schlechte Stimmung.

Die zuletzt weniger stark gestiegenen US-Standardwerte gerieten folgerichtig weniger deutlich unter Druck: Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab am Ende um 0,43 Prozent auf 31 899,29 Zähler nach. Der breit aufgestellte S&P 500 verlor 0,93 Prozent auf 3961,63 Zähler.

Alle drei New Yorker Indizes hatten im Zuge einer mehrtägigen Erholungsrally ihr höchstes Niveau seit sechs Wochen erreicht. Auch wenn es am Freitag für den Nasdaq 100 stärker bergab ging, hat der technologielastige Index mit plus 3,5 Prozent die beste Wochenbilanz vorzuweisen. Der Dow fuhr ein knapp zweiprozentiges Wochenplus ein./tih/he