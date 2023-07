Aktien New York Schluss: Ins Minus gedreht

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt ist am Donnerstag die Euphorie im frühen Handel anschließend verpufft. Am Ende des Tages standen die wichtigsten Indizes im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor 0,67 Prozent auf 35 282,72 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,64 Prozent auf 4537,41 Zähler nach.

Dank deutlicher Kursgewinne bei Halbleiter-Papieren und der Aktien des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) fiel im Technologiesektor der Abschlag weniger stark aus: Der Auswahlindex NASDAQ 100 schloss 0,22 Prozent schwächer auf 15 464,93 Punkten.

Am Rentenmarkt zogen die Renditen wieder deutlicher an, die für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg auf 4 Prozent. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank im Gegenzug um 0,96 Prozent auf 111,06 Punkte.

Die Berichtssaison und eine Reihe von starken US-Konjunkturdaten setzten die Akzente. Obwohl sich die Notenbank Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält, mehren sich die Stimmen, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein könnte./ajx/he