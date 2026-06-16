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Aktien New York Schluss: Iran-Einigung treibt Techwerte - Dow auf Rekordhoch

15.06.26 22:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen stark an, und der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte ein Rekordhoch. Anleger reagierten erleichtert auf den deutlich gesunkenen Ölpreis, denn dadurch wurden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh Inflationssorgen gelindert.

Der Dow legte am Ende um 0,92 Prozent auf 51.671,03 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,65 Prozent auf 7.554,29 Punkte, und der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 3,06 Prozent auf 30.543,92 Punkte./la/men