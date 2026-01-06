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Aktien New York Schluss: Iran-Hoffnung und KI-Boom bringen Rekorde

29.05.26 22:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.972,6 PKT 55,2 PKT 0,20%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger konnten am Freitag in New York wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten früher oder später Bestmarken auf. Sie profitierten von der Hoffnung, dass eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg kurz bevor steht - trotz widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter für Begehren - dieses Mal vor allem beim Computerkonzern Dell (Dell Technologies).

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,72 Prozent auf 51.032,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 7.580,06 Zähler hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,36 Prozent auf 30.333,18 Punkte zu.

Dow und Nasdaq 100 verbuchten Wochengewinne von 0,9 beziehungsweise 2,9 Prozent. An der Nasdaq wurden die jüngsten Gewinne immer wieder von der KI-Rally getrieben. Diese hat der Nasdaq auch im Mai mit 10,5 Prozent sehr viel größere Gewinne beschert. Der Dow beendete den Monat, der eigentlich nicht als guter Börsenzeitraum bekannt ist, mit einem Plus von 2,9 Prozent./tih/he

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