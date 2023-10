Aktien New York Schluss: Jobdaten lassen Aktien-Anleger aufatmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Katerstimmung an den New Yorker vor allem im stark kreditabhängigen Technologiesektor vorerst vertrieben und die Zinsangst gedämpft. Weitere Konjunkturdaten waren besser als gedacht ausgefallen, der Fokus der Anleger lag aber augenscheinlich auf den Arbeitsmarktdaten, die gerade für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed eine besonders wichtige Rolle spielen.

Der technologielastige NASDAQ 100 legte zum Handelsende um 1,45 Prozent auf 14 776,25 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) tat sich lange Zeit schwer, gewann schließlich aber 0,39 Prozent auf 33 129,55 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,81 Prozent auf 4263,75 Punkte.

Laut dem Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP wurden in der Privatwirtschaft in den USA im September merklich weniger Stellen geschaffen als erwartet. Anleger warten nun auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Sollte dieser die Tendenz der ADP-Daten bestätigen und eine deutliche Abkühlung zeigen, wäre eine weitere Zinserhöhung wohl für die Notenbank Fed kein Thema mehr, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners./ajx/he