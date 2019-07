Aktien New York Schluss: Jobdaten stoppen Rekordjagd an der Wall Street

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben nach dem jüngsten Rekordlauf erst einmal durchgeschnauft. Nachdem die US-Märkte am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren, gaben die wichtigsten Aktienindizes am Freitag zwischenzeitlich recht deutlich nach. Zum Handelsende jedoch erholten sich die Börsenbarometer wieder ein gutes Stück weit und schlossen nur leicht im Minus. Anleger mussten verdauen, dass sich der Arbeitsmarkt im Juni von seiner starken Seite präsentiert hatte. Damit könnten die zuletzt wieder aufgeflammten Zinssenkungsphantasien, die die Kurse angetrieben hatten, geschwächt werden.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab um 0,16 Prozent auf 26 922,12 Punkte nach. Zwischenzeitlich war der US-Leitindex um bis zu knapp 1 Prozent gefallen. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 1,21 Prozent. Für den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 ging es am Freitag um 0,18 Prozent auf 2990,41 Punkte nach unten. Der NASDAQ 100 als Auswahlindex der Technologiewerte verlor 0,21 Prozent auf 7841,30 Punkte. Alle drei Indizes hatten am Mittwoch Rekordhochs erklommen./la/he