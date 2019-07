Aktien New York Schluss: Kaum Bewegung vor Auftritt des Fed-Chefs Powell

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor möglicherweise kursbewegenden Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zum künftigen Zinspfad in den USA hat sich am Dienstag an den US-Börsen kaum noch etwas getan. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab am Dienstag um 0,08 Prozent auf 26783,49 Punkte moderat nach.

Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht den Zinsfantasien der Investoren einen Dämpfer verpasst. Seitdem herrscht an den Börsen Stagnation auf hohem Niveau. Am Mittwoch wird Powell Vertretern des Repräsentantenhauses zur Geldpolitik Rede und Antwort stehen, dann könnte Beobachtern zufolge wieder mehr Bewegung in die Kurse kommen.

Der marktbreite S&P 500 schloss 0,12 Prozent höher bei 2979,63 Punkten. Der Index hatte in der vergangenen Woche den Sprung über die Marke von 3000 Punkten nur denkbar knapp verpasst. Der NASDAQ 100 als Auswahlindex der Technologiewerte rückte am Dienstag um 0,53 Prozent auf 7826,86 Punkte vor. Hier stützten Kursgewinne von Branchenschwergewichten wie Amazon, Facebook und Netflix./bek/he