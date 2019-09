Aktien New York Schluss: Kehrtwende in Hongkong stimmt Anleger mutiger

NEW YORK (dpa-AFX) - Infolge deutlicher Kursgewinne in Asien und Europa hat die Wall Street am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagsverluste wieder wett gemacht. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) ging 0,91 Prozent höher bei 26 355,47 Punkten und damit fast auf seinem Tageshoch über die Ziellinie. Am Dienstag war er nach dem langen Wochenende etwa 1 Prozent schwächer in den September gestartet.

Vor allem die Entwicklung in Hongkong ließ Anleger wieder risikofreudiger agieren. Regierungschefin Carrie Lam zog dort das hochumstrittene Gesetz für Straftäter-Auslieferungen nach China zurück, das als Hauptgrund für die jüngsten Massendemonstrationen galt. Dies sorgte weltweit für Erleichterung an den bedeutenden Aktienbörsen. Dazu trug auch neue Hoffnung bei, dass ein ungeregelter Brexit in Europa vielleicht doch noch vermieden werden kann.

Der marktbreite S&P 500 folgte dem Dow um 1,08 Prozent auf 2937,78 Punkte nach oben. Noch deutlicher war die Erholung unter den Technologiewerten, deren Auswahlindex NASDAQ 100 um 1,44 Prozent auf 7719,25 Punkte vorrückte./tih/fba