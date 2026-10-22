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Aktien New York Schluss: KI-Sorgen und Ölpreise lassen Nasdaq abrutschen

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NASDAQ Composite Index
26,008.86 USD -694.00 USD -2.6 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Investitionspläne des Technologiekonzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag wieder einen kräftigen Dämpfer verpasst. Mit der Erholung vom Vortag war es somit schnell vorbei. Der NASDAQ 100 fiel unter 29.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit Mitte September. Zum Börsenschluss verlor er 2,9 Prozent auf 28.958,69 Zähler.

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Die Ölpreise legten nach einem Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien nochmals zu und schürten Inflationssorgen und damit Zinsangst - zulasten der Technologie-Aktien. Anleger fürchten, dass diese ihren hohen Bewertungen nicht gerecht werden könnten.

Der in diesem Monat im Vergleich zur Nasdaq deutlich besser laufende Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,02 Prozent auf 52.867,98 Punkte. Der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 sank um 1,21 Prozent auf 7.663,43 Punkte./ajx/he

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