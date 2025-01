Aktien New York Schluss: Klare Verluste - US-Arbeitsmarkt nährt Zinssorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag deutliche Verluste erlitten. Neben einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht schürte das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima, das gestiegene Inflationserwartungen der Verbraucher belegte, die Sorgen vor weiter hohen Zinsen.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,63 Prozent tiefer mit 41.938,45 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,54 Prozent auf 5.827,04 Punkte bergab. Beim technologiewertelastigen NASDAQ 100 stand ein Abschlag von 1,57 Prozent auf 20.847,58 Zähler zu Buche. In der verkürzten Börsenwoche erlitten Dow und Nasdaq 100 damit Kursabschläge von 1,9 beziehungsweise 2,2 Prozent. Am Donnerstag hatte wegen des Trauertags zu Ehren des verstorbenen Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel in New York stattgefunden.

In den USA war im Dezember die Beschäftigung stärker gestiegen als gedacht und die Arbeitslosenquote überraschend etwas gefallen. Die US-Notenbank Fed habe daher vorerst keinen Grund, die Zinsen weiter zu senken, sagte VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Laut Peter Graf, oberster Anlagestratege bei Nikko Asset Management Americas, könnte der aktuelle Arbeitsmarktbericht gar "das Ende dieses Lockerungszyklus der Fed einläuten". Selbst eine Zinserhöhung der amerikanischen Währungshüter hält er als nächsten Schritt nicht mehr für ausgeschlossen./gl/he