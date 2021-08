Aktien New York Schluss: Kleine Gewinne reichen für S&P- und Nasdaq-Rekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Rekordjagd einiger US-Indizes ist am Mittwoch an den New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen weiter gegangen. Da sich die zentrale Debatte unter Anlegern weiter um die geldpolitischen Perspektiven dreht, hielt sich die Risikobereitschaft der Anleger vor einem mit Spannung erwarteten Zentralbank-Symposium in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann 0,11 Prozent auf 35 405,50 Punkte. Sein Rekord bleibt damit schon mehr als eine Woche alt.

Für die Indizes S&P 500 sowie NASDAQ 100 reichte der Schwung aber, um die bisherigen Bestmarken knapp zu überbieten. Der marktbreite S&P notierte im Verlauf erstmals knapp über 4500 Punkten, am Ende stieg er um 0,22 Prozent auf 4496,19 Punkte. Das technologielastige Nasdaq-Barometer ging nach seinem zeitweisen Sprung über 15 400 Punkte noch 0,07 Prozent höher bei 15 368,92 Zählern aus dem Handel./tih/he