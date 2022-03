Aktien New York Schluss: Konjunktursorgen belasten die Wall Street

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sorgen vor einer Konjunkturabschwächung infolge des Ukraine-Krieges haben die Wall Street merklich ins Minus gedrückt. Die wichtigsten Aktienindizes verzeichneten am Mittwoch nach den Gewinnen am Vortag wieder Verluste. Auf die Stimmung drückten Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten. Diese Meldung ließ die Ölpreise wieder anziehen, was erneut die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen und damit vor einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung schürte.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 1,29 Prozent auf 34 358,50 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,23 Prozent auf 4456,24 Punkte ein. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es nach starken Schwankungen am Ende um 1,41 Prozent auf 14 447,55 Zähler nach unten./la/jha/