Aktien New York Schluss: Konstruktive Zollgespräche sorgen für Zuversicht

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Investoren ihren Pessimismus in puncto Zollstreit am Freitag vorerst etwas abgelegt. Nach den herben Verlusten der vergangenen Tage und einem erneut schwachen Auftakt schaffte es der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ins Plus, nachdem von konstruktiven Gesprächen zwischen den USA und China berichtet worden war. Am Ende rückte der New Yorker Leitindex um 0,44 Prozent auf 25 942,37 Punkte vor. Sein Wochenminus konnte er so auf 2,1 Prozent reduzieren.

Die aktuelle Gesprächsrunde im Zollstreit endete am Freitag in Washington. Ermutigend wirkten Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin gegenüber dem Sender CNBC, die später mit ähnlichen Worten auch von US-Präsident Donald Trump in einer Twitter-Nachricht bestätigt wurden. Demnach sind die Diskussionen mit den Vertretern aus China konstruktiv geführt worden. Wie Trump betonte, sollen sie fortgesetzt werden.

Unter den weiterenNew Yorker Indizes brachte der breit gefasste S&P 500 ein Plus von 0,37 Prozent auf 2881,40 Zähler über die Ziellinie. Der technologielastige NASDAQ 100 hinkte dem etwas nach. Er mühte sich mit 0,05 Prozent auf 7586,53 Punkte in die Gewinnzone./tih/mis