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Aktien New York Schluss: Kurse erholen sich kräftig

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September.

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Der Dow Jones Industrial stieg um 2,15 Prozent auf 52.389,75 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett. Der technologielastige NASDAQ 100 legte mit 3,4 Prozent auf 27.907,63 Zähler noch stärker zu und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Gesucht waren zuvorderst Aktien aus der Halbleiterbranche.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,35 Prozent vor auf 7.549,94 Punkte./bek/mis

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