Aktien New York Schluss: Kurse legen trotz Trumps Drohungen zu

26.08.25 22:22 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Dienstag ihre politischen Bedenken an den US-Börsen abgeschüttelt. Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed hatten nach den Kursverlusten vom Vortag zunächst für Zurückhaltung gesorgt, doch im Schlusshandel konnten sich alle wichtigen Indizes ins Plus absetzen.

Der Dow Jones Industrial näherte sich seinem Freitagsrekord wieder etwas, indem er um 0,30 Prozent auf 45.418,07 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,41 Prozent auf 6.465,94 Punkte zu und für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,43 Prozent auf 23.525,29 Punkte nach oben. Kursgewinne gab es im Technologiesektor unter anderem bei NVIDIA vor den am Mittwoch erwarteten Quartalszahlen.

Die politischen Themen rankten sich erneut um Donald Trump. In einem sich zuspitzenden Machtkampf mit der Notenbank Fed teilte der US-Präsident mit, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen wird. Auch beim Thema Zölle gab sich Trump aggressiv. Er drohte China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking sein Land nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Außerdem will er sich gegen Länder zur Wehr setzen, die eine Digitalsteuer erheben./tih/he