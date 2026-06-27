Aktien New York Schluss: Kurse steigen - starkes US-Börsendebüt von SK Hynix
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NEW YORK (dpa-AFX) - Eine verhalten freundliche Stimmung und ein gelungener US-Börsenstart des Speicherchip-Giganten SK hynix haben das Geschehen am letzten Handelstag der Woche geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit 0,29 Prozent im Plus bei 52.637,01 Punkten. Für die Börsenwoche steht allerdings ein moderates Minus zu Buche. Damit bleibt der Dow aber in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Dienstag bei 53.289 Zählern.
Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 7.575,39 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,33 Prozent auf 29.825,11 Punkte. Das starke Börsendebüt von SK Hynix trieb auch Aktien aus der Halbleiterbranche wie NVIDIA, SanDisk, Applied Materials und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) an./bek/he
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|Datum
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|25.09.23
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.20
|Dow Sector Perform
|RBC Capital Markets