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Aktien New York Schluss: Leichte Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor letztlich noch 0,82 Prozent auf 29.127,16 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog.

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Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.619,88 Punkten sein Minus auf 0,48 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach zeitweisen Gewinnen um 0,29 Prozent auf 52.421,20 Punkte nach unten./gl/jha/

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