DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +1,9%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.523 +2,7%Euro1,1610 -0,2%Öl90,89 +1,2%Gold5.193 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
Tesla-Aktie im Blick: Musk kommentiert BYDs stärksten Umsatzrückgang seit Jahren Tesla-Aktie im Blick: Musk kommentiert BYDs stärksten Umsatzrückgang seit Jahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Leichte Verluste - Schwankender Ölpreis verunsichert

10.03.26 21:30 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen sind am Dienstag in einem nervösen Handel wieder vorsichtiger geworden. Nach der Vortageserholung schlossen die wichtigsten Indizes leicht im Minus. Die Anleger verfolgten weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg und reagierten verunsichert auf den stark schwankenden Ölpreis.

Wer­bung

Für Verwirrung sorgte insbesondere US-Energieminister Chris Wright. Er hatte auf der Plattform X mitgeteilt, dass die US-Marine erfolgreich einen Öltanker durch die Straße von Hormus eskortiert habe. Allerdings wurde dieser Tweet kurz darauf gelöscht, etwas später dementierte das Weiße Haus die Meldung offiziell.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,07 Prozent tiefer bei 47.706,51 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich um ein Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,21 Prozent auf 6.781,48 Punkte. Für den NASDAQ 100 ging es geringfügig auf 24.956,47 Punkte nach unten./la/mis