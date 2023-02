Aktien New York Schluss: Meta-Kurssprung hält Tech-Rally am Laufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Zahlen und ein überzeugender Ausblick von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) haben am Donnerstag die Erholungsrally der US-Techwerte nochmals beschleunigt. Während die Meta-Aktien in der Spitze um mehr als ein Viertel nach oben schnellten, weitete der technologiewertelastige NASDAQ 100 seine Gewinne zeitweise auf mehr als vier Prozent aus. Er knüpfte damit an schon deutliche Kursgewinne vom Vortag an, die infolge des US-Zinsentscheids erzielt wurden.

Vor den Resultaten, die nach Börsenschluss von den Branchengrößen Amazon, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Apple erwartet werden, ließen die Anleger im Verlauf auch nicht groß locker. Am Ende kam der Nasdaq 100 Index mit 12 803,14 Zählern auf ein stattliches Plus von 3,56 Prozent. Erstmals seit August schaffte es das technologielastige Kursbarometer wieder über der Marke von 12 800 Punkten.

Das Interesse der Anleger an Standardwerten litt unter der Tech-Euphorie: Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank sogar leicht um 0,11 Prozent auf 34 053,94 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 kam immerhin auf einen Anstieg um 1,47 Prozent auf 4179,76 Zähler. Auch für ihn reichte es für den höchsten Stand seit August./tih/zb