Aktien New York Schluss: Micron und Nike geben Anlegern neue Zuversicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Nike und Optimismus von Micron (Micron Technology) haben am Dienstag zur Erholung am New Yorker Aktienmarkt wesentlich beigetragen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte nach dem schwachen Wochenauftakt um 1,60 Prozent auf 35 492,70 Punkte zu und übersprang dabei auch wieder die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Linie.

Der marktbreite S&P 500gewann 1,78 Prozent auf 4649,23 Punkte. Noch stärker mit plus 2,29 Prozent auf 15 986,28 Zähler beendete der technologielastige NASDAQ 100 den Handel.

Als hilfreich für den Aktienmarkt erwies sich zudem die Nachricht, dass Präsident Joe Biden mit Senator Joe Manchin noch einmal über das Billionen schwere Klima- und Sozialpaket sprechen will - bisher blockiert der demokratische Parteikollege die Pläne Bidens. Die Omikron-Sorgen rückten vorübergehend etwas in den Hintergrund./ajx/he