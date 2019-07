Aktien New York Schluss: Minigewinn zum Start der Berichtsaison

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich zu Wochenbeginn mit neuen Engagements sehr zurückgehalten. Immerhin konnten sämtliche Leitindizes erneut Rekordhochs erzielen. Mit den Geschäftszahlen der US-Großbank Citigroup startete am Montag der Aufgalopp zur aktuellen Quartalsberichtsaison der US-Unternehmen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erreichte mit 27 364,69 Punkten im frühen Handel einen weiteren Höchststand und schloss mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 27 359,16 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,02 Prozent auf 3014,30 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,30 Prozent auf 7966,93 Zähler./edh/