Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Nasdaq mit weiterem Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach ihrer jüngst überwiegend guten Kursentwicklung am Freitag nochmals moderat zugelegt. Weder die wenigen, überwiegend negativ aufgenommenen Unternehmensnachrichten noch der weiter schwelende Handelskonflikt konnten sie ganz ausbremsen. Von Konjunkturdaten gingen erneut keine Impulse aus.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,38 Prozent höher bei 25 019,41 Punkten und schaffte es damit erstmals seit Mitte Juni wieder über die viel beachtete, runde Marke. Auf Wochensicht verbuchte der New Yorker Leitindex damit ein klares Plus von 2,3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 schaffte am Freitag einen Kursanstieg von 0,11 Prozent auf 2801,31 Punkte.

Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es nach einer erneuten Bestmarke bei 7387,74 Punkten letztlich um 0,13 Prozent auf 7375,82 Punkte nach oben. Ihm halfen die Rekordstände einiger Schwergewichte wie der Google-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)), des Internethändlers Amazon, des Softwareriesen Microsoft und des Online-Netzwerks Facebook./gl/he