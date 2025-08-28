DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.445 +0,4%Euro1,1636 -0,1%Öl67,80 +0,8%Gold3.397 +0,1%
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne vor wichtigem Nvidia-Bericht

27.08.25 22:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Unmittelbar vor den Quartalszahlen von NVIDIA haben sich die New Yorker Börsen am Mittwoch im Plus verabschiedet. Die Risikobereitschaft der Anleger blieb aber gedämpft vor dem, was es nach Börsenschluss von dem weltweit wertvollsten Börsenunternehmen zu hören gibt. Gespannt wird vor allem darauf gewartet, was sich für den Megatrend der Künstlichen Intelligenz ableiten lässt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,32 Prozent auf 45.565,23 Punkte zu, womit er am eindeutigsten an den positiven Trend aus dem späten Vortagshandel anknüpfte. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,24 Prozent höher bei 6.481,40 Zählern. Der technologielastige NASDAQ 100 ging 0,17 Prozent höher bei 23.565,85 Punkten aus dem Handel.

Marktbeobachter sprachen bei Nvidia von einem "großen Moment", weil die Künstliche Intelligenz auch für andere US-Technologieriesen und darüber hinaus von immenser Bedeutung sei. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der Boom anhält und welchen Einfluss die Rivalität zwischen den USA und China nimmt. Keine neuen Störfeuer gab es am Mittwoch in puncto Politik von US-Präsident Donald Trump und seine Einflussnahme auf die US-Notenbank Fed./tih/he