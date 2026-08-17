Aktien New York Schluss: Moderate Verluste - Getrübte Nahost-Aussichten

17.08.26 22:14 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Verdüsterte Aussichten auf Frieden im Nahen Osten haben den US-Aktienmärkten am Montag zu schaffen gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,51 Prozent tiefer bei 53.459,78 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 7.745,06 Zähler abwärts. Der Tech-Index NASDAQ 100 gab um 0,17 Prozent auf 29.995,38 Punkte nach.

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US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an. Am Montag drohte er dem Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung./edh/he