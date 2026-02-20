Aktien New York Schluss: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,54 Prozent auf 49.395,16 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 6.861,89 Zähler.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben", warnte Trump bei der ersten Sitzung seines Friedensrats. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden".

Das Szenario einer kriegerischen Auseinandersetzung drückte auch an der technologielastigen Börse Nasdaq etwas auf die Stimmung. Der Nasdaq 100 verlor 0,41 Prozent auf 24.797,34 Punkte. Der Index war am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten gerutscht./bek/he