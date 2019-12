Aktien New York Schluss: Nach Rekordhatz geht etwas die Puste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aufwärtsdynamik der US-Aktienmärkte hat am Dienstag merklich nachgelassen. Zwar stiegen der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige NASDAQ 100 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstmarken. Die Gewinne hielten sich jedoch in engen Grenzen: Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rückte um 0,11 Prozent auf 28 267,16 Punkten vor, schaffte es aber nicht mehr zu einem neuen Rekordhoch.

Geradezu "zaghaft" sei der Dow zuletzt auf neue Spitzenwerte gestiegen, schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar. Auf neuen Rekordwerten des Dow hätten Investoren rasch wieder Gewinne mitgenommen. Das sei angesichts des in diesem Jahr gut gelaufenen Marktes aber nicht überraschend. Seit Jahresbeginn ist der Dow um mehr als 20 Prozent geklettert. Angesichts des näher rückenden Jahresendes dürften sich die Investoren zudem immer mehr vom Markt zurückziehen.

Der S&P 500 schloss am Dienstag 0,03 Prozent im Plus mit 3192,52 Zählern. Der Nasdaq 100 beendete den Handel 0,06 Prozent höher bei 8575,70 Punkten. Auch überraschend robuste Daten aus der Industrie und dem Baugewerbe im November konnten die Kurse nicht weiter nach oben treiben./bek/jha/