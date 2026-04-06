Aktien New York Schluss: Nahost-Konflikt bremst nach frühem Nasdaq-Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen gelitten. Anleger entwickelten wieder mehr Bedenken, dass zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Aussichten auf ein Friedensabkommen beeinträchtigen könnten. Die Folge gegenseitiger Angriffe waren weiter anziehende Ölpreise. Als Thema kamen neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump hinzu.

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Dem NASDAQ 100 gelang zwar zum Auftakt erneut ein Rekord, doch aus dem Handel ging er 0,29 Prozent tiefer bei 30.571,24 Punkten. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones Industrial, ging es um 1,21 Prozent auf 50.687,07 Zähler abwärts. Für den S&P 500 endete eine neuntägige Gewinnstrecke mit einem Abschlag von 0,74 Prozent auf 7.553,68 Punkte.

Obwohl über eine Verlängerung der seit knapp zwei Monaten geltenden Waffenruhe verhandelt wird, haben sich die USA und der Iran über Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Experten von UBS warnten vor "Wachstumsrisiken durch einen anhaltenden Energieschock", die aber auch größere geldpolitische Straffungen unwahrscheinlich machten./tih/he